«اتحاد الطائرة» يعدّل توقيت مباراتين

قرر اتحاد كرة الطائرة تأخير موعد إقامة مباراة الوصل وشباب الأهلي في مسابقة الدوري العام للرجال لتقام في تمام الساعة 19:00 من مساء السبت المقبل على صالة نادي الوصل، بدلاً من الساعة 18:30 من مساء اليوم نفسه، وذلك بناءً على متطلبات البث التلفزيوني.

كما قرر تأخير موعد إقامة مباراة الوصل والعين، لتقام في تمام الساعة 19:00 من مساء الثلاثاء المقبل على صالة نادي الوصل، بدلاً من الساعة 18:30 من مساء اليوم نفسه، وذلك نظراً لوجود مباراة في كرة السلة على الملعب نفسه، وفي اليوم نفسه.