رمسـة مـلاعب

مجنس

يتجه اتحاد لعبة جماعية، في الأيام القليلة المقبلة، للإعلان رسمياً عن هوية اللاعب الأجنبي المجنس الذي سيمثل المنتخب في الاستحقاقات المصيرية المقبلة، خصوصاً أن اللاعب قادم من الدوري الكندي، تم اختباره فعلياً في التجمع الأخير.

محترف

يخوض نادٍ كبير في لعبة جماعية، مفاوضات مكثفة في الفترة الحالية، لإغلاق ملف محترفيه الأجانب، والتعاقد مع لاعب من طرازٍ رفيع، يحل خلفاً لمحترف آخر تم الاستغناء عنه مؤخراً، جراء عدم انضباطه في أرضية الملعب، رغم التحذيرات المتكررة التي وجهت له من قبل الجهازين الفني والإداري للفريق.

تذاكر

تساءل جمهور ناد كبير، عن عدم توافر تذاكر فئة كبار الشخصيات، ضمن باقات التذاكر المختلفة التي تم طرحها في لقاء ناديهم المرتقب أمام نادٍ منافس في قمة كروية مقبلة، خصوصاً أن هذه الفئة من التذاكر عادة ما يمكن الاستفادة منها في توفير مردود مالي أكبر للأندية المستضيفة.