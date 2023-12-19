سيطرة مصرية على جوائز «أبوظبي لألعاب المضرب»

اختُتمت، أول من أمس، منافسات بطولة نادي أبوظبي لألعاب المضرب المفتوحة للاسكواش، التي نُظمت على ملاعب نادي أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وأقيمت على مدار يومين، بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة من المصنفين العالميين، مثلوا 10 دول عربية وأجنبية.

وفاز المصري مصطفى السرتي، المصنف 23 عالمياً، بلقب الرجال، متفوقاً على مواطنه علي الخواص، المصنف 318 عالمياً الذي حلّ ثانياً، وشهدت منافسات السيدات فوز المصرية فرح مؤمن، المصنفة 87 عالمياً، بلقب البطولة، بعد فوزها في المباراة النهائية على مواطنتها لاعبة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، نادين شاهين، المصنفة 30 عالمياً.