تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل موعد سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي) الذي كان مقرراً أن ينطلق غداً، إلى موعد جديد يحدد لاحقاً.

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في تصريح صحافي، إن القرار جاء من أجل ضمان أمن وسلامة المشاركين، بسبب الأحوال الجوية، مؤكداً أن النادي سيحدد قريباً الموعد الجديد المقترح لتنظيم السباق المرتقب الذي يُعدّ واحداً من ثلاثة سباقات لهذه الفئة.

وكان نادي دبي نظم بنجاح نهاية أكتوبر الماضي سباق الجولة الأولى الذي شهد مشاركة 80 سفينة، حيث كان الفوز من نصيب طاقم السفينة رقم 25 (زلزال)، بقيادة النوخذة مروان المرزوقي.