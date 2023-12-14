رمسـة مـلاعب

توبيخ

وبّخ مدير فريق في أحد أندية المحترفين لاعباً أجنبياً، بسبب الطريقة التي تحدث بها معه عقب انتهاء مباراة الفريق في الجولة الماضية لبطولة الدوري، وانفلات أعصابه، لدرجة دفعته لقذف قارورات المياه على مقاعد بدلاء فريقه.





تعديلات

تتجه النية لدى شركة كرة قدم بنادٍ في المحترفين لإجراء تعديلات على الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، بسبب تزايد حالات الإصابات، وغياب بعض اللاعبين فترات طويلة، رغم أنها إصابات عضلية بسيطة.





عرض

ينتظر مهاجم عربي وصول عرض جديد إلى ناديه خلال الأيام المقبلة، لمعرفة مطالبه المادية نظير الاستغناء عنه في الأشهر الستة الأخيرة المتبقية في عقده، في وقت أكدت فيه مصادر أن اللاعب لديه رغبة كبيرة في الرحيل.