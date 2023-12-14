4 نجوم ينضمون إلى «هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف»

تشهد النسخة الـ35 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، المقامة في نادي الإمارات للغولف من 18 إلى 21 يناير المقبل، مشاركة مجموعة من نجوم اللعبة، بينهم برايان هارمان، المصنف التاسع عالمياً، ومصنفون ضمن قائمة أفضل 20 لاعباً في العالم، منهم تومي فليتوود وتيريل هاتون، إلى جانب نجم جولة (بي جي أيه)، الصاعد كاميرون يونغ، وكذلك مشاركة حامل لقب البطولة، والمصنّف الثاني عالمياً روري ماكلروي.



وعن انضمام النجوم الأربعة إلى منافسات البطولة، قال المدير التنفيذي للبطولة، سايمون كوركيل، في تصريح صحافي: «يسعدنا أن نرحب بانضمام كل من برايان هارمان وكاميرون يونغ لأول مرة إلى بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نسخة عام 2024، كما يسعدنا أيضاً عودة تومي فليتوود وتيريل هاتون مرة أخرى إلى منافسات البطولة في نادي الإمارات للغولف».