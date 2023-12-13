أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في العالم يصلون إلى أبوظبي

وصلت ثمانية من أفضل فرق الرياضات الإلكترونية وفرق الألعاب الاحترافية في العالم إلى أبوظبي للمشاركة في نهائيات بطولة "بلاست بريميير" العالمية، ويتطلعون إلى الفوز باللقب والتتويج كأفضل فريق في لعبة كاونتر سترايك لعام 2023.

وستكون الاتحاد أرينا في جزيرة ياس مكانًا للبطولة العالمية المرموقة التي تبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي. ويستمر الحدث الذي يمثل نهاية الموسم من يوم غد وحتى 17 ديسمبر، وتنظمه شركة BLAST بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، مبادرة الألعاب والرياضات الإلكترونية الرائدة التي أطلقتها حكومة أبوظبي.

ويمثل الحدث المرة الثانية التي تقام فيها النهائيات العالمية في أبوظبي، وذلك تبعاً للنجاح الذي شهدته في عام 2022، ويشارك في نسخة هذا العام أفضل فرق الألعاب الالكترونية على المستوى العالمي.