27 مليون مشجع صوّتوا في جوائز «دبي غلوب سوكر» 2023

كشفت اللجنة المنظمة لجوائز «دبي غلوب سوكر»، المقدمة من «نخيل» بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة 27 مليوناً من عشاق كرة القدم حول العالم في التصويت، لتحديد القوائم النهائية للمرشحين.

ويُقام حفل توزيع الجوائز في منتجع أتلانتس النخلة في 19 يناير المقبل، وفتحت أصوات المشجعين الباب أمام توقعات مشوقة بشأن اللاعبين الذين سيفوزون ضمن القوائم النهائية للجوائز في الـ20 فئة.

وانتهت الجولة الأولى من تصويت الجمهور، الخميس الماضي، وتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، نتائج التصويت في الفئات الثلاث التي تم ترشيحه فيها، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، والتي يتنافس فيها مع كل من ميسي وبيلينغهام ونيمار ومحمد صلاح.

كما تصدّر رونالدو القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، إلى جانب كريم بنزيمة، ورياض محرز، وسالم الدوسري، ومحمد الشناوي.