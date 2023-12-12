الروسي باتيرجازييف يفوز بلقب بطولة العالم الأولى للملاكمة في دبي

أحرز الروسي ألبرت باتيرجازييف لقب بطولة العالم الأولى للرابطة الدولية للملاكمة المحترفة، بتغلبه على الكوبي لازارو ألفاريز بوزن 60 كغ في النسخة الثامنة من «ليلة الأبطال» التي جرت في صالة الأجندا بدبي بمشاركة نخبة الملاكمين من مختلف الدول وشهدت أقوى وأصعب المنافسات الاحترافية.

وتألق البطل الأولمبي الروسي «باتيرجازييف» في المواجهة الصعبة مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي «ألفاريز»، حيث سيطر على الهجوم، رغم ضربات منافسه القوية، وكان من الصعب تحديد الفائز في المباراة حتى النهاية، التي أعطت عزيمة وإرادة «باتيرجازييف» الفوز له، محققًا الفوز الكامل ومعادلة السجل الشخصي مع «ألفاريز» 2-2.

وفي مباراة ثانية تغلب بطل العالم الروسي «مسلم غازيماغوميدوف» على الألماني «أرتور مان» في وزن 90.7 كغ بالضربة الفنية TKO.

وتمّ الإعلان خلال «الليلة» أنّ الأسطورة الأيرلندية في الفنون القتالية المختلطة UFC «كونور مكريغور» سيتنافس في الليلة القادمة للأبطال ضد نجم MMA الروسي «بيتر يان».