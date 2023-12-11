«بن دري» يفوز بكأس «تشرشل» للبولو

فاز فريق بن دري بكأس «السير ونستون تشرشل للبولو 2023»، وهي البطولة التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ضمن برنامجه السنوي.

وجاء فوز فريق بن دري على «إنكورا لامار» بأربعة أهداف مقابل هدفين ونصف الهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما، أول من أمس. وفاز فريق أبوظبي بالمركز الثالث بعد أن تغلب على «إيه إم بنجاش» بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف الهدف، في اليوم الختامي أيضاً. وتوج رئيس مجلس إدارة «إيفزا دبي»،

مارتن بيدرسن، الفرق الأربعة، كما نال مارتن روزاندال لاعب فريق بن دري جائزة أفضل لاعب، وحصل المهر «ريليكيا» لخالد العمران على جائزة أفضل خيل.