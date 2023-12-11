«أطلس 39» بطل «دبي لقوارب التجديف»

توّج القارب «أطلس 39» لمالكه حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة حسن إبراهيم الحوسني، بطلاً للشوط المحلي في الجولة الثانية لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، فيما حقق القارب «شباب صحار 22» التابع للجنة العُمانية للرياضات البحرية، وبقيادة النوخذة إبراهيم صالح الغيثي، المركز الأول في الشوط المفتوح.

وعقب نهاية السباق قام محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه العقيد علي عبدالله النقبي، من شرطة دبي، ومحمد سيف المري، مشرف عام السباق، بتسليم الكؤوس للفائزين في الشوطين المحلي والمفتوح.