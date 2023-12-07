120 مدرباً يشاركون في الملتقى السنوي لمجلس دبي الرياضي   

ينظم مجلس دبي الرياضي الملتقى السنوي العاشر لمدربي كرة القدم في أندية دبي، لتنفيذ البرامج الهادفة للتطوير المهني الرياضي للكوادر الفنية والإدارية في الأندية، ويناقش أساليب استقطاب وتطوير المواهب الرياضية بحضور أكثر من 120 مدرباً من مدربي أندية وشركات كرة القدم في دبي.

وتضمن الملتقى - الذي انطلق أول من أمس، ويختتم اليوم، ويقام في ناديي الوصل والنصر - تنظيم محاضرات ودورات تدريبية متنوعة تحت إشراف الخبراء والمديرين والمشرفين الفنيين في أكاديميات أندية دبي لكرة القدم، كما تضمن إقامة ورش عمل في موضوعات مختلفة. وتقام اليوم في ناديي الوصل والنصر، محاضرات عن مبادئ التطوير الفني للاعبين، والتدريبات الخاصة وتقييم اللاعبين. وأقيمت أمس، محاضرات عن مبادئ نادي برشلونة والحصص التدريبية فيه، وانتقاء المواهب، وتنظيم دورة تدريبية لمدربي براعم كرة القدم في نادي الوصل، ومحاضرات أخرى عديدة.