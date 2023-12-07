زورق «الفيكتوري 4» عينه على وصافة الموسم في «جائزة الشارقة»

يستعد فريق فيكتوري للزوارق السريعة (فورمولا1) لخوض تحدي جائزة الشارقة الكبرى 2023 (الجولة الخامسة والختامية) من بطولة العالم التي تنطلق غداً في بحيرة خالد، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 21 زورقاً تمثل 10 فرق عالمية. ويأمل فريق الفيكتوري تكرار سيناريو موسم 2016، حين فاز بجائزة الشارقة، وأنهى الموسم في المركز الثاني.

وينشد قائد زورق فيكتوري 4، السويدي إريك ستارك، وصافة بطولة العالم، حيث يحتل حالياً المركز الثالث في الترتيب العام بـ35 نقطة، بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني، الهولندي فرديناند زيندبيرجن قائد زورق الشارقة 12، بينما حسم السويدي جوناس أندرسون قائد زورق «السويد 14» اللقب العالمي مبكراً. ويمثل «الفيكتوري» أيضاً أحمد الفهيم، قائد (الزورق 3). واطمأن الفريق على جاهزية الزورقين لتحدي جائزة الشارقة، قبل بدء الجولة المرتقبة.