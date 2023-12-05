الحكمة الإماراتية خلود الزعابي تُدير نهائي غرب آسيا للواعدات

تُدير حكمة الساحة الدولية خلود الزعابي نهائي بطولة غرب آسيا الثانية للواعدات لكرة القدم بين منتخبي سوريا ولبنان، غداً الأربعاء، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمّان.

ويضم طاقم حكام المباراة كل من الأردنية اسلام العبادي (مساعد أول) والسعودية شهد زربان (مساعد ثان) والأردنية إسراء المبيضين (حكم رابع).

وكانت لجنة الحكام في بطولة غرب آسيا قد سبق وكلفّت الزعابي بإدارة المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي الأردن (ب) ولبنان، كما شاركت (حكماً رابعاً) ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباراة لبنان وسوريا، في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات.