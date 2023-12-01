اجتماع الاتحاد الدولي للبولو للكشف عن الدولة المستضيفة لكأس القارات

يعقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبولو اجتماعا مهما اليوم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، برئاسة بيدرو ديلار، وعلى رأس جدول الأعمال اختيار الدولة المستضيفة لكأس القارات 2026، وانحصر التنافس بين ملف اتحاد الإمارات، وملف الاتحاد السعودي.

وعقد وفد الإمارات برئاسة سعيد بن دري منذ وصوله إلى الارجنتين سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية لاستطلاع رأي عدد من الشخصيات ذات التاثير للوقوف على رؤيتهم ومن ثم تضمين هذه الرؤى ضمن المعلومات التي سيتم سردها عند عرض الملف.

في جانب آخر، يشارك فريقين من الإمارات في نهائي بطولة الأرجنتين للبولو يوم غد، حيث في مباراة للرجال، يلتقي فريق علي البواردي (لا ناتيفيداد)، مع فريق الأرجنتين (لا دولفينا). وفي مباراة السيدات، يمثل الإمارات فريق (“أوفيرو Z 7 UAE)، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ويواجه فريق "لا دولفينا للسيدات" الحائز على بطولة الارجنتين في آخر أربع سنوات.