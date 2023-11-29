تتويج الفائزين ببطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات

توجت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات الأبطال الحائزين على الميداليات الملونة في المنافسات التي أسدل الستار عليها أول من أمس، وأقيمت بمشاركة (40 فريقاً) من 27 دولة.

وحصد المنتخب الوطني ثماني ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضية واحدة وأربع برونزيات)، فيما فاز منتخب إيطاليا بذهبية الفرق رجال في دقة الهدف، وفاز منتخب فرنسا للسيدات بذهبية دقة الهدف، وفي فردي السيدات دقة الهدف نالت الفرنسية أوليفر الذهبية، وعلى صعيد الناشئين فاز النمساوي ميشيل أوربان بذهبية دقة الهدف.

حضر الاحتفال رئيس الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية (السيزم) الكولونيل نيلتون غوميز، والأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، ناصر آل رحمة، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، يوسف الحمادي.