فريق بلدية دبي يتوج ببطولة الكريكيت في «الدورة العمالية»

فاز فريق بلدية دبي بلقب بطولة الكريكيت التي أقيمت ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وشرطة دبي، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 13 مارس المقبل، وتتضمن 11 لعبة هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكيت، رياضة الكبادي.

وأقيمت منافسات البطولة في السكن العمالي بمنطقة جبل علي، وحصل فريق بلدية دبي على كأس البطولة، بعد تغلبه على فريق شركة فارنيك الذي حصل على المركز الثاني، وحل فريق شركة دلسكو في المركز الثالث.