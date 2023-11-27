الهولندي شرودر مدرباً للنصر

أعلن نادي النصر اليوم الاثنين تعاقده مع الهولندي الفريد شرودر، ليقود فريقه الأول بديلاً للصربي غوران توفيغدجيتش المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكان شرودر (51 عاماً) أقيل من تدريب العين الاماراتي في نوفمبر بشكل مفاجئ "وذلك لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون مع منظومة العمل بالنادي".

وقاد الهولندي العين للتألق محلياً والى دور الـ16 لدوري ابطال آسيا بعد تصدره للمجموعة الاولى بالعلامة الكاملة (12 نقطة) اثر فوزه في أربع مباريات.

وستكون مهمة شرودر اصعب في النصر، ولاسيما ان الاخير يحتل المركز التاسع في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 8 نقاط، ولا يبتعد عن مراكز الهبوط سوى بثلاث نقاط.

كما لم يعرف عميد الاندية الاماراتية الفوز سوى مرتين هذا الموسم بعد ثماني مراحل.

وسبق لشرودر ان عمل مساعدا لمواطنه رونالد كومان في تدريب برشلونة (2020-2021)، وقاد كلوب بروج البلجيكي في 2022 ثم مواطنه اياكس امستردام بديلا لاريك تن هاغ المنتقل في نفس العام لقيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي.