رمسـة مـلاعب

أروابارينا

ذكرت صحيفة «تي واي سي» الأرجنتينية أن المدرب رودولفو أروابارينا، رفض عرضاً لتولي تدريب راسينغ الأرجنتيني، لافتة إلى أن مدرب المنتخب الوطني والوصل وشباب الأهلي السابق، يرفض العودة إلى الأرجنتين في الوقت الحالي، ويرغب في البقاء بالإمارات والمنطقة الخليجية بشكل عام.

ترشيح

رفضت إدارة أحد أندية دوري المحترفين ترشيحاً من وكيل أعمال لاعبين للتعاقد مع مدافع مخضرم لا يشارك بشكل أساسي مع فريقه حالياً، وذلك بسبب أنه «راعي مشاكل»، ويحصل على بطاقات صفراء وحمراء عديدة تجعله صفقة غير مفيدة.

مفاجأة

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعباً أجنبياً في أحد أندية المحترفين سيعود للمشاركة في المباريات خلال الشهر المقبل، رغم أنه كان قد تردد أنه سيغيب عن فريقه حتى نهاية الموسم، ولكن في مفاجأة مدوية، تأكد الجهاز الطبي أن إصابته لن تحتاج إلى تدخل جراحي.