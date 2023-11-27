تألق كبير للبلوشي وقبيسي في بطولة دبي للقفز المظلي

شهدت بطولة دبي الدولية للقفز المظلي تألقاً كبيراً من جانب نجوم الإمارات، حيث جاء التفوق كبيراً في مسابقة «دقة الهدف»، التي سيطر على المركز الأول فيها عبدالرحمن البلوشي، في المقابل نال المركز الأول في مسابقة «التزحلق على الماء» عبدالباري قبيسي. وتشهد حديقة نادي سكاي دايف دبي بجميرا، في السادسة من مساء اليوم، حفل ختام وتتويج الفرق والمظليين من الفائزين الأوائل.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 40 فريقاً، و168 مظلياً من الجنسين، يمثلون 27 دولة، وشهدت منافسات قوية. وجاءت في أعقاب بطولتين هما «هايك آند فلاي» و«البطولة الأوروبية».