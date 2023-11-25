450 بحاراً يشاركون في سباق دبي لقوارب التجديف

تشهد قناة دبي المائية في منطقة الجداف اليوم إقامة سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الافتتاحية من بطولة دبي)، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 30×30. وتجمع التظاهرة الرياضية البحرية الكبيرة ما يزيد على 450 بحاراً على متن 49 قارباً أكدت مشاركتها عند إغلاق باب التسجيل أمس.

وتتنافس القوارب المشاركة في السباق على المراكز الأولى في الشوطين الأول وهو (المحلي) الخاص بقوارب أبناء الدولة، والثاني وهو (المفتوح) والخاص بقوارب من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.