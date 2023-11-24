«القناة المائية» تستضيف غداً سباق دبي لقوارب التجديف

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الجاري وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة (30×30) في قناة دبي المائية يوم غد. وينتظر أن يشارك في التظاهرة أكثر من 40 قارباً على متنها ما يزيد على 400 بحار.

ويجمع الحدث البحري التراثي نخبة محبي رياضة التجديف في الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين.