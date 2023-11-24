طاقم تحكيم إماراتي يدير قمة ألمانيا وإسبانيا في مونديال الناشئين

كُلف طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة حكم الساحة الدولي، عمر آل علي، بإدارة قمة ألمانيا وإسبانيا التي ستُقام اليوم على استاد جاكرتا الدولي، ضمن ربع نهائي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة في إندونيسيا. ويتألف طاقم حكام المباراة من الحكمين الإماراتيين جاسم عبدالله (مساعد أول)، وسعيد المرزوقي (مساعد ثانٍ)، والليبي معتز إبراهيم (حكم رابع)، والمصري أحمد حسام الدين (حكم مساعد احتياطي)، والهولندي روب ديبرينك، والكويتي عبدالله جمالي، والإنجليزي ديفيد كوت (حكام الفيديو). وكان طاقم التحكيم الإماراتي أدار مباراة السنغال وبولندا في الجولة الثانية، ثم مباراة نيوزيلندا والمكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.