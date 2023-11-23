أحمد الفلاسي: الرياضة المجتمعية حجر الأساس لبناء مجتمع صحي مستدام

أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على أهمية " منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية"، باعتباره إحدى الفعاليات الرائدة التي تناقش سبل تعزيز وتنمية الرياضة المجتمعية على المستويين المحلي والخليجي، وتفتح المجال لتعزيز الحوار مع الأشقاء في دول مجلس التعاون، مؤكدا أن "الرياضة المجتمعية حجر الأساس لبناء مجتمع صحي مستدام".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، بالجلسات الرئيسية من منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية في نسخته الأولى، والذي تنظمه الهيئة في مقرها بدبي تحت شعار "الرياضة وجودة الحياة" بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع. وحضر الجلسة عبدالله علي الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب ممثلي العديد من الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية والوفود المشاركة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الفلاسي إلى أهمية مثل هذه الجهود في الارتقاء بقطاع الرياضة في دولة الإمارات إلى مستويات جديدة من التميز، ودعم تحويله من قطاع ترفيهي إلى قطاع تنموي واقتصادي حيوي يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة. وشدد على أهمية نشر الثقافة الرياضية بين مختلف أفراد المجتمع لترسيخ دعائم مجتمع رياضي صحي متميز أكثر سعادة ورفاهية، مؤكداً أن تطوير منظومة الرياضة المجتمعية لم يعد مجرد خيار مهم لتعزيز صحة السكان فحسب، بل هو أولوية وطنية لها دور مهم في تكوين مجتمع متلاحم.