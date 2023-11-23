انطلاق النسخة الأولى لمنتدى الإمارات للرياضة المجتمعية

انطلقت، أمس، في مقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، فعاليات منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية في نسخته الأولى، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة تحت شعار «الرياضة وجودة الحياة» لثلاثة أيام، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ونشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للعلوم الرياضية، وتعزيز دورها في نقل المعرفة في المجالات الرياضية.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، سيفتتح، اليوم، فعاليات اليوم الرئيس للمنتدى، الذي يتضمن جلسات حوارية مهمة حول عدد من الموضوعات المعنية بطرح الحلول ومناقشة القضايا الرئيسة الأكثر أهمية في مجال الرياضة المجتمعية على المستويين المحلي والخليجي، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يشهد اليوم الثاني افتتاح المعرض الرياضي المصاحب للمنتدى، لعرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية، وسيتاح المعرض للزيارة في اليوم الثالث.

وخلال اليوم الأول من المنتدى، استعرضت الإمارات والوفود المشاركة من السعودية وسلطنة عمان والبحرين، تجاربها وأفضل الممارسات للارتقاء بالرياضة المجتمعية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وزيادة التبادل البحثي على كل الصعد، وخلق وتفعيل الشراكات سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخليجي، وتبادل الخبرات لتعريف كل فئات المجتمع في المنطقة بأنواع مختلفة من الرياضات، وحثهم على ممارستها.

يحضر المنتدى رئيس قطاع الشؤون الإنسانية والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الربعي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية البارزة من الشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ورؤساء الاتحادات الرياضية، وممثلي عدد من الجهات الرياضية من مختلف الدول المشاركة في المنتدى، إلى جانب مجموعة من الباحثين الشباب من دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

يذكر أن الرياضة المجتمعية تمثل محوراً رئيساً ضمن منظومة عمل الهيئة العامة للرياضة، لتحقيق رؤيتها الراسخة في خلق مجتمع رياضي رائد محقق لإنجازات عالمية، وتواصل الهيئة جهودها لتمكين وتحفيز كل أفراد المجتمع لممارسة الرياضة، وتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الرياضي، ويعد المنتدى إحدى أبرز مبادرات الهيئة الطموحة المنبثقة عن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى غرس ثقافة رياضية قائمة على التنافسية والأخلاق والروح الرياضية العالية، حتى تصبح الرياضة بمثابة أسلوب حياة لمختلف أفراد المجتمع.