«مركز فيفا الطبي» في دبي يجهز نجم ريال مدريد تشواميني

اختار لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي أوريلين تشواميني، «مركز فيفا الطبي» في دبي لإجراء مرحلة التأهيل، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة «الكلاسيكو» أمام برشلونة الشهر الماضي.

وأكمل لاعب وسط الفريق الملكي برنامجه التأهيلي في ظروف إيجابية، بالتنسيق بين الجهاز الطبي لنادي الريال والجهاز الطبي بـ«مركز فيفا»، وتم تنفيذ مختلف الخطوات العلاجية اللازمة، بهدف استعادة اللاعب جاهزيته البدنية، والتعافي من الإصابة، واستئناف مشاركاته في المسابقات المحلية والخارجية التي تنتظر فريقه في بقية مشوار الموسم.

وذكر بيان صحافي أنه: «جاء اختيار نادي ريال مدريد إجراء مرحلة تأهيل لاعبه في الإمارات، بفضل السُمعة المرموقة التي يتمتع بها (مركز فيفا الطبي) بدبي، الحاصل على الاعتمادين الدولي والقاري من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعلاقات التعاون التي تربطه بعدد كبير من الاتحادات والأندية الأوروبية الكبرى، إلى جانب ثقة عدد كبير من نجوم ومشاهير اللعبة في العالم بهذا المركز، لما يقدمه من خدمات طبية راقية بمواصفات دولية عالية، كما تعتبر مدينة دبي قبلة عالمية للسياحة العلاجية في المجال الرياضي، بفضل امتلاك أفضل المرافق المتطوّرة والتجهيزات الحديثة، والخدمات الراقية».

يذكر أن عدداً كبيراً من النجوم العالميين يحرصون على قضاء مرحلة التأهيل في دبي، والاستمتاع بطقسها المعتدل في هذه الفترة، وإكمال برنامج العلاج في ظروف إيجابية.