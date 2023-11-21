مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

تصفيات كأس العالم (آسيا)

البحرين - الإمارات 19:45

النيبال - اليمن 17:15

بنغلاديش - لبنان 15:45

الصين - كوريا الجنوبية 16:00

فيتنام - العراق 16:00

الهند - قطر 17:30

أوزبكستان - إيران 17:00

فلسطين - أستراليا 18:00

قيرغيزستان - عمان 18:00

سورية - اليابان 18:45

الأردن - السعودية 20:00

أفغانستان - الكويت 21:00

تصفيات كأس العالم (إفريقيا)

ليبيا - الكاميرون 20:00

تنزانيا - المغرب 23:00

تصفيات أمم أوروبا 2024

كرواتيا - أرمينيا 23:45

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