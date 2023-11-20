الحتاوي مراقباً لمباراة الأردن والسعودية في تصفيات المونديال

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي، لمراقبة مباراة منتخبي الأردن والسعودية، التي ستُقام يوم غدٍ في مدينة عمان الأردنية.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، ثم الأردن وطاجيكستان بعد تعادلهما برصيد نقطة واحدة، فيما تأتي باكستان في نهاية ترتيب المجموعة. وكان الحتاوي مراقباً للمباراة التي جمعت بين منتخبي جزر المالديف وبنغلاديش في مدينة ماليه عاصمة جزر المالديف يوم 12 أكتوبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.