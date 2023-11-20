«الفيصل باور هورس» يحرز لقب «كأس نوفمبر» للبولو

أحرز فريق «الفيصل باور هورس» لقب بطولة الحبتور الشهرية للبولو «كأس نوفمبر»، بعد الفوز على «إعمار بن دري» بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة. وفاز أيضاً «بنجاش بنسهالي» بكأس الترضية بعد الفوز على «بن دري الأزرق» بنتيجة ثمانية أهداف ونصف جول مقابل ثمانية. وعقب المباراة قام تشو لين، المدير العام لمجموعة المكتب الثامن عشر للسكك الحديدية الصينية، أحد الرعاة الأساسيين للبطولة، بتكريم الفرق وأصحاب الألقاب، حيث نال توماس إريارتي جائزة أفضل لاعب، في حين حصل المهر جاراباتا الذي يمتطيه اريارتي على جائزة أفضل مهر.