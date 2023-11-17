28 فريقاً تتنافس على لقب بطولة أوروبا للقفز المظلي في دبي

تنطلق الساعة السابعة والنصف، صباح اليوم، منافسات بطولة أوروبا للقفز بالمظلات «دقة الهدف»، وتقام بنادي سكاي دايف دبي، بمنطقة جميرا، وبمشاركة 28 فريقاً تتنافس على اللقب. وقال الخبير الدولي، هلموت شلش، في تصريح صحافي: «النسخة الحالية ستكون الأنجح بسبب الخلفية التي تشكلها الأبراج الشاهقة والخضرة، ما سينعكس على أداء القافزين ويؤثر في الأزمنة القياسية». وأرجع توقعاته إلى ما شاهده من تألق لافت من القافزين خلال التدريب أمس.

وحول المنافسة على اللقب قال هلموت: «إن المنافسة ستكون على أشدها بين أربعة منتخبات، هي: ألمانيا والتشيك وفرنسا وسلوفينيا، إلا أن البطولة قد تشهد بعض المفاجآت». وكانت الفرق حرصت، أمس، على إجراء أكثر من قفزة تدريبية للتعود على أجواء البطولة.