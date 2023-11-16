«بولو الحبتور» يستكمل المرحلة الثانية من الدور التمهيدي

تستكمل المرحلة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة نوفمبر الشهرية، التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بصفة شهرية، حيث تقام اليوم ثلاث مباريات تجمع الأولى بين فريقي «إيه إم غنتوت» و«بن دري الأزرق» في الثالثة عصراً، بينما يلتقي «بن دري الأبيض» مع فريق «بنجاش بهنسالي» في الرابعة عصراً، وهو نهائي مبكر، خصوصاً أن الفريقين كانا قد حققا فوزاً مستحقاً في مباراتهما الأولى، فيما ستقام مباراة «الفيصل باور هورس» مع فريق «ذئاب مهرة» على الملعب رقم (3) في الرابعة والنصف عصراً، ولقاءات اليوم ستحدد طرفي النهائي الذي سيقام يوم السبت.

وتصدرت فرق «بن دري الأبيض»، و«الفيصل»، و«بنجاش بنسهالي» منافسات البطولة.