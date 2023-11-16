بطولة أوروبا للقفز بالمظلات تقام في دبي لأول مرة

تنطلق صباح غدٍ، منافسات بطولة أوروبا للقفز بالمظلات، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في منطقة سكاي دايف دبي، وتستمر حتى 19 الجاري، بمشاركة 28 فريقاً، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها البطولة إلى خارج حدود أوروبا، ليهبط المظليون في مدينة دبي وتحديداً على شاطئ الجميرا.

وكانت لجنة الإعداد قد انتهت من وضع اللمسات الأخيرة بالتعاون مع «ميديا لاند» لتجهيز أماكن وجود وراحة الفرق المشاركة، والأطقم الفنية والإدارية والإعلامية، وسيكتمل عقد الفرق اليوم، بينما ستبدأ الفرق التي وصلت أمس تدريباتها اليوم بالقفز في مسرح البطولة «دقة الهدف».

من جانب آخر، عقد اجتماع فني تنسيقي مشترك جمع بين الطيارين ومدير العمليات بحضور أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة الفنية بالبطولة محمد يوسف، والخبير الدولي هلموت شلش، ورئيس لجنة الدعم اللوجستي عبدالله مراد، ورئيس الحكام الألماني إكسي، ومساعده سعيد الهاشمي، حيث تمت مناقشة توقيتات وإجراءات الطيران والقفز، وإقرار الجدول المعتمد من اللجنة الفنية، كما تمت الإشارة إلى إجراءات الأمن والسلامة.