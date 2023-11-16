شرينة السويدي تتأهل إلى نصف نهائي «إس إم كي» لتنس السيدات

تأهلت اللاعبة شرينة السويدي، إلى نصف نهائي النسخة الـ13 من بطولة أكاديمية «إس إم كي» للتنس للسيدات، التي تقام برعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتستضيفها الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة البطولة وأكاديمية «إس إم كي» لتنس السيدات، والتي تقام برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة برجيل القابضة، وشركة فوس دايركت التابعة لمشاريع بن هندي، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وحسمت اللاعبة شرينة السويدي مباراتها في ربع النهائي بفوزها على مدية المسعود بنتيجة 7-6 و6-1، أما على مستوى منافسات الزوجي ففاز الثنائي شيخة الزعابي وعائشة الفهيم بنتيجة 6-2 و6-1 على وضحة المنصوري وعائشة المنصوري، لتتأهلا إلى المربع الذهبي.

ويحظى الحدث بتنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية والمناسبات الخاصة، التي تشمل: دروس اللياقة البدنية، وجلسات نقاشية عن أهمية الرياضية وأسلوب الحياة والاستفادة من فرصة التواصل مع المهتمين بشؤون الرياضة.