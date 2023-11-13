«رالي دبي» يهدي البلوشي لقبه الثاني في «مونديال الدرّاجات النارية»

توّج الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي بلقبه العالمي الثاني في بطولة العالم للدرّاجات النارية «باها»، بعد نجاحه أمس، على متن دراجته «ياماها YZ450»، في حسم الفوز في «رالي دبي الدولي» الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات، التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، واستضافتها صحراء القدرة في دبي.

وواصل نجوم الإمارات تألقهم على منصات التتويج، بعد أن نجح الدرّاج عبدالعزيز أهلي على متن دراجته «ياماها واي زد 450 سي سي» في تكرار إنجازه للعام الماضي، والفوز بلقب «رالي دبي» لفئة الدراجات الرباعية الدفع «الكواد».

وسجلت منافسات الفئة الأعلى للسيارات (T1)، تأكيد السائق القطري المخضرم ناصر العطية برفقة ملاحه ماثيو بوميل، جدارته بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية للموسم الحالي، بانتزاع العطية على متن سيارته (هنتر) لقب «رالي دبي»، الذي جاء على حساب حامل اللقب للموسم الماضي السائق السعودي يزيد الراجحي على متن سيارته «تويوتا هايلوكس» وبرفقة ملاحه دينيس زينز.

وعقب انتهاء الرالي، توّج الرئيس التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (الجهة المنظمة للحدث)، ماهر البدري، ومستشار الأمين العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة السياحة العالمية، محمد المهيري، وممثلو الشركات الراعية للحدث، أبطال «رالي دبي» في نسخته السابعة.

وأعرب البلوشي عن سعادته بتحقيق لقب بطل العالم للمرة الثانية في مسيرته من بوابة «رالي دبي»، وقال في تصريحات صحافية: «سعيد بتحقيق اللقب العالمي للمرة الثانية في مسيرتي من بوابة (رالي دبي)، وأنا فخور بالإنجاز الذي تحقق ورفع علم الإمارات خفاقاً في أقوى وأصعب البطولات العالمية».

وفي تفاصيل جولتي بطولة العالم للدراجات النارية والسيارات، احتاج الدراج الإماراتي للقب «رالي دبي» لإعلانه بطلاً للعام للدراجات النارية للمرة الثانية بتاريخه بعد 2018، بعد أداء رائع للبلوشي على مدار يومي الرالي الذي امتد لمسافة 673 كيلومتراً، اعتلى من خلاله صدارة اليوم الأول للرالي بإجمالي زمن بلغ ساعتين و52 دقيقة و23 ثانية، وتكرار الأداء في اليوم الثاني الذي أتاح الحفاظ على صدارة الترتيب العام، والفوز بالرالي بإجمالي زمن بلغ خمس ساعات و42 دقيقة و25 ثانية، متفوقاً بفارق 10 دقائق و37 ثانية على الكويتي عبدالله الشطي الذي حل على متن دراجته «كاواساكي 450KZ» بالمركز الثاني، وذهب المركز الثالث للدراج الفرنسي جان ليبان على متن دراجته «كي تي إم 450» متأخراً بفارق 11 دقيقة و27 ثانية عن المتصدر البلوشي.

وعلى صعيد منافسات «الكواد» استطاع الإماراتي عبدالعزيز أهلي، خلال ثاني أيام الرالي، تكرار أدائه للمرحلة الأولى، بإنهاء مسار اليوم الختامي بزمن بلغ ثلاث ساعات و13 دقيقة و19 ثانية، معززاً مركزه الأول في صدارة الترتيب العام للرالي بإجمالي ست ساعات و35 دقيقة 23 ثانية، متفوقاً بفارق 19 دقيقة 27 ثانية عن الفرنسي كيفين جيروم على متن دراجته (ياماها رابتو 700) الذي أهداه المركز الثاني في «رالي دبي» لحسم لقب بطولة العالم، خصوصاً أن منافسه الأبرز على اللقب العالمي السعودي هيثم التويجري اكتفى بإنهاء رالي دبي بالمركز الثالث متأخراً بفارق الساعتين و45 دقيقة عن الإماراتي أهلي المتصدر.

وفي بقية النتائج، انتزع البرازيلي كريستيانو دي سوزا باتيستا لقب فئة السيارات (T3)، قبل أن يضيف ابنه أوتافيو سوزا من بوابة رالي دبي لقب بطولة العالم للراليات الصحراوية في فئة (T4).

من جانبه، تخطى السائق القطري المخضرم ناصر العطية حاجز خمس دقائق ونصف الدقيقة عن منافسه المباشر السعودي يزيد الراجحي، ما سهل المهمة أمام العطية لحسم لقب الرالي، على الرغم من حلوله أمس بالمركز الثاني في المرحلة الختامية متأخراً بفارق الدقيقتين و16 ثانية فقط عن السعودي الراجحي.

واستطاع العطية إعلان نفسه بطلاً للنسخة السابعة للرالي، بإجمالي زمن بلغ خمس ساعات و22 دقيقة و52 ثانية، تاركاً المركز الثاني للسعودي الراجحي الذي اكتفى بإجمالي زمن بلغ خمس ساعات و28 دقيقة وست ثوانٍ.