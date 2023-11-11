«هايك آند فلاي» تختتم عروضها في سماء حتا

يُسدل الستار اليوم، على منافسات بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 40 طياراً يمثلون 18 دولة، هي: إيطاليا والنمسا وسويسرا وفرنسا واليابان والفلبين والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وألمانيا وأستراليا والتشيك وبلغاريا وكولومبيا وإنجلترا وإيران، إلى جانب متسابقين من الإمارات، وتقام منافساتها على مدار خمس جولات في دبي ورأس الخيمة والشارقة وحتا.

وسيكون الختام بمدينة حتا التي شهدت على مدار اليومين الماضيين تجهيزات ضخمة للوقوف على كل الترتيبات الخاصة بمكان التجمع والطيران المظلي ومكان نقطة الهبوط.

من جهته، قال رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي عبدالله مراد في تصريحات صحافية: «إن فريق العمل قام بإعداد المناطق الست التي تمثل عصب البطولة عند قوس البداية لمرحلة الجري، ثم نقطة بداية التسلق ونقطة توقيع الإذن بالطيران، ثم نقطة الهبوط ولوحات التوقيع بالزمن، ومكان كبار الشخصيات، ومنصة التتويج».