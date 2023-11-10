مشاركون في بطولة «هايك آند فلاي» يطالبون بجولة إضافية في نسخة العام المقبل

أبدى طيارون مشاركون في بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية ارتياحاً بالغاً عقب المشاركة في جولة الفاية بالشارقة، وما حققته من نجاحات فنية وتنظيمية وجماهيرية، علاوة على المناظر الخلابة. وقال بطل العالم الإيطالي، آرون دورجاتي، في تصريح صحافي، إنه نيابة عن عدد من المشاركين في البطولة، طلب من اللجنة المنظمة جولة إضافية، لتصبح البطولة ست جولات بدءاً من النسخة الثالثة، التي ستقام العام المقبل، وأن تكون هذه الجولة الإضافية بجبل الفاية، وذلك بعد الارتياح الكبير الذي شعر به خلال التنافس في هذا المكان المميز.

وقال البطل الفائز بلقب المرحلة الرابعة التي أقيمت في الشارقة أول من أمس، إن جميع المشاركين استمتعوا بالقفزة الاستعراضية في هذه المنطقة. وقال الإيراني محسن المنصوري، بطل الهواة، إنه باسم الطيارين الهواة يثني على طلب أبطال العالم، ويطلب الجولة الإضافية حتى يستمتع الطيارون والجمهور معاً.

من جانبه، قال يوسف الحمادي، مدير اللجنة المنظمة، في تصريح صحافي إن «اللجنة المنظمة ستدرس طلب الطيارين في أول اجتماعاتها عقب اختتام البطولة»، مشيراً إلى أن من أولويات اللجنة المنظمة عودة الضيوف إلى بلدانهم وهم يحملون أطيب الذكريات عن البطولة، وعن الأماكن السياحية بالدولة، ما يسهم في الترويج للسياحة الرياضية، وهي أحد أبرز أهداف الاتحاد من تنظيم مثل هذه البطولات.

على صعيد آخر، أشاد محمد يوسف، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة في نسختها الثانية، والخدمات اللوجستية التي قدمتها، ما سهّل من مهمة الطيارين المشاركين، مضيفاً أن الاتحاد، وعقب جولة حتا الختامية للنسخة الحالية، غداً، سيعكف على الإعداد والتحضير لمنافسات بطولة أوروبا للقفز بالمظلات، التي ستقام للمرة

الأولى خارج أوروبا، وتحديداً في المنطقة ما بين «سكاي دايف دبي» وفندق شاطئ العنوان بجميرا من 17 إلى 19 الجاري، ويشارك فيها أفضل 20 فريقاً، ثم تعقبها بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات «دقة الهدف» من 20 إلى 27 الشهر الجاري.

• حتا تستضيف غداً الجولة الختامية للنسخة الحالية لـ«هايك آند فلاي».