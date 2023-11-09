فضية إماراتية في بطولة آسيا للكاراتيه

فاز لاعب منتخب الإمارات للكاراتيه إبراهيم بخيت بميدالية فضية جديدة في النسخة الـ21 من بطولة آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، والتي اختتمت منافساتها في مدينة ألماتي بكازاخستان.

وأحرز بخيت ميداليته الجديدة في مسابقة الكوميتيه فردي (تحت 21 سنة) لوزن تحت 60 كجم، ليرفع محصلة ميداليات منتخب الإمارات في البطولة إلى أربع ميداليات (فضيتان، وبرونزيتان).

وجاء تأهل اللاعب للنهائي بفوزه في 3 مباريات متتالية على ليولونج سينج لاعب مكاو، والسعودي سلطان القحطاني، والهندي شيفام جيهريا، قبل مواجهة الياباني كوتيتسو ماتسمورا في النهائية، ليحرز الميدالية الفضية.

وهنأ اللواء المهندس ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات، اللاعب على مستواه المميز طوال البطولة، معربين عن ثقتهم بقدرة لاعبي المنتخب على تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.

وكانت باقي ميداليات منتخب الإمارات في البطولة تحققت عن طريق شيخة اليافعي وملك عبدالله وعلي صالح.