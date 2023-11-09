دبي تستضيف بطولة «تشيسترتونز للبولو» للمرة الأولى

تستضيف دبي منافسات بطولة تشيسترتونز للبولو، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تنتقل فيها البطولة من بريطانيا إلى منطقة الشرق الأوسط، وتقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي. وتنطلق البطولة بعد غد، وتقام في نادي ديزرت بالم للبولو بحديقة «دبي باركس آند ريزورتس»، وتنظمها شركة تشيسترتونز العالمية.

وجاء انتقال البطولة إلى دبي للمرة الأولى، بعد أن كانت تنظّم في حديقة لندن لأكثر من 10 سنوات، حتى أصبحت من أكبر بطولات البولو في العالم.

وتتضمن البطولة مباراتين بين أربعة من أقوى الفرق البريطانية والعربية، إذ سيلعب فريق إنجلترا للبولو أمام الفريق الإماراتي (نورثرن داتا غروب دبي)، كما يلتقي الفريق السعودي (بوديسيا ذا فيكتوريوس) مع الفريق الإنجليزي (تشيسترتونز لندن).