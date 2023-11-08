منتخب «الشاطئية» الثاني آسيوياً والثامن عالمياً

احتل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المركز الثامن على مستوى العالم، والثاني آسيوياً، حسب تصنيف نوفمبر عن اللجنة التنفيذية للعبة، بعد أن جمع 1661 نقطة.

وكان «أبيض الشاطئية» قد تُوج في أكتوبر الماضي ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية، بعد فوزه على منتخب المكسيك بنتيجة 5-4، كما حقق في الشهر ذاته برونزية بطولة نيوم الدولية التي أقيمت في السعودية، بعد فوزه على منتخب ألمانيا 3-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويواصل المنتخب تحضيراته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية (الإمارات 2024) المقرر إقامتها في فبراير المقبل.