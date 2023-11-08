«الأبيض» يدشن تدريباته في ملعب الوصل.. وغياب الشامسي

بدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، تجمعه الداخلي في دبي استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، إذ يواجه منتخب نيبال في 16 الشهر الجاري في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ومنتخب البحرين في العاصمة المنامة في 21 من الشهر نفسه ضمن المجموعة الثامنة.

وأدى «الأبيض» أول تدريباته في الملعب الفرعي في نادي الوصل بقيادة البرتغالي باولو بينتو، وجهازه المساعد، بمشاركة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للقائمة باستثناء لاعبي فريقي الشارقة والعين الذين سيلتحقون بالمعسكر بعد فراغهم من المشاركة مع أنديتهم، في مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، فيما تأكد غياب حارس نادي الوحدة محمد الشامسي، ومغادرته للمعسكر بعد أن أثبتت الفحوص الطبية - التي أجريت له تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب - عدم اكتمال جاهزيته وحاجته إلى إكمال برنامجه العلاجي.

من جهته، يعقد فريق عمل اتحاد كرة القدم، اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي نادي النصر والجهات المعنية، للوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بمباراة نيبال التي يستضيفها استاد آل مكتوم، حيث تمت مناقشة كل الأمور التنظيمية والتسويقية والأمنية، وكذلك الجوانب المتعلقة بالحضور الجماهيري، بعد أن تم الإعلان عن توافر التذاكر عبر موقع «بلاتينيوم ليست».