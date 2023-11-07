القوارب الشراعية 43 قدماً تُبحر مجدداً السبت المقبل

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2024) ضمن روزنامة الموسم الجاري.

وتتابع اللجنة المنظمة عن كثب، كل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول النشرة البحرية وحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة يوم السباق، من أجل إقامته في أفضل الظروف.

وكانت الجولة الأولى شهدت مشاركة كبيرة، وأسفرت عن فوز القارب داحس 63 بقيادة النوخذة عيسى سلطان المرزوقي بالمركز الأول.