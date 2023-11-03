اللجنة المنظمة لـ «نصف ماراثون» آسيا تعلن عن خطة طبية

أعلنت اللجنة الطبية لسباق «نصف ماراثون» آسيا للعموم (رجال وسيدات) عن وضع خطة متكاملة لضمان سلامة المشاركين، والوفود وفق أفضل المعايير الدولية، في هذا الحدث، الذي تستضيفه الإمارات في 11 نوفمبر الجاري.

ويقام السباق بمشاركة 1000 عداء وعداءة يمثلون 45 دولة، إضافة إلى سباقين آخرين «5 كم، والميل»، بمشاركة نحو 2500 رياضي ورياضية.

واستعرضت اللجنة ترتيبات وخطة العمل ومحطات العلاج والعيادات، ودورها منذ لحظة وصول الوفود إلى مقار الإقامة، وبعد انطلاق السباق، وطريقة التعامل مع الإصابات المحتملة، حسب المتطلبات الدولية.

وأكد نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة الطبية للسباق، الدكتور عبدالله الرحومي: «حرص اتحاد الإمارات لألعاب القوى برئاسة اللواء الدكتور محمد المر، على توفير جميع متطلبات الرعاية الطبية الفائقة للمشاركين في الفعاليات والضيوف، بما يعزز استدامة الريادة العالمية للدولة في تقديم الخدمات الصحية».