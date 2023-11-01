لطيفة بنت حمدان تكرّم الفائزات في «الجري الوردي»

كرّمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، الفائزات في سباق «الجري الوردي» بنسخته السادسة، بمشاركة أكثر من 200 مشاركة، ونظمه نادي زعبيل للسيدات، وأقيم على هامش «تحدي دبي للياقة»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك ختاماً لفعاليات شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، وأهمية الفحص المبكر لتفاديه، إذ يحرص النادي على إقامته بصفة سنوية قناعة بأهمية الدور المجتمعي للتوعية، ولمواجهة أحد أخطر أمراض العصر «سرطان الثدي».

وأعربت الشيخة لطيفة، خلال لقائها مع العديد من المشاركات، عن سعادتها لرؤية الإقبال المتزايد من الفتيات والسيدات من مختلف الفئات العمرية على مثل هذه المنافسات الرياضية.

وأثنت على مواظبتهن بالانتظام في مثل هذه المشاركات الموسمية، كما أوضحت أنه «على الرغم من إعلان أسماء ثلاث فائزات بالميداليات (الذهبية والفضية والبرونزية)، فإن جميع المشاركات أيضاً فائزات لسعيهن الدؤوب وحرصهن على تحدي أنفسهن في هذه الفعالية الهادفة».