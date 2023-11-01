ماكلروي يتصدر قائمة المشاركين في «دبي إنفيتيشنال» للغولف

يتقدم الإيرلندي روري ماكلروي، قائمة زاخرة بالنجوم المشاركين في النسخة الافتتاحية من بطولة «دبي إنفيتيشنال»، أحدث بطولات الغولف العالمية التي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير المقبل.

ويتطلع المصنف الثاني عالمياً والأول أوروبياً، لبدء العام بشكل جيد عندما يعود مرة أخرى إلى دبي في الحدث الجديد ضمن روزنامة بطولات جولة «دي بي ورلد»، ويستمر لمدة أربعة أيام في منتجع خور دبي، ويشهد منافسات المحترفين المعتادة الذين يتنافسون بنظام لعب 72 حفرة، وتقام بالتزامن معها منافسات الهواة والمحترفين (برو-إم) لمدة ثلاثة أيام.

وقال ماكلروي: «أنا متحمس للغاية لبدء موسمي بالمشاركة في بطولة (دبي إنفيتيشنال)، لطالما استمتعت دائماً بالعودة إلى دبي في بداية مشواري للموسم، ومع إقامة منافسات الهواة والمحترفين (برو-إم)، ستكون هذه البطولة أسبوعاً ممتعاً».

وأضاف: «يُعدّ منتجع خور دبي ملعباً رائعاً، ونظراً إلى الدعم الذي نتلقاه في دبي من المشجعين، فأنا متأكد أن الحدث سيقدم أسبوعاً رائعاً آخر على روزنامة رياضة الغولف».

• البطولة تقام في منتجع خور دبي من 11 إلى 14 يناير المقبل.