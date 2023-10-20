«دبي لسباق الخيل» يتسلّم جائزتين من «غينيس» في «ملتقى الفروسية»

تسلّم عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية،

اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، شهادتين لنادي دبي لسباق الخيل، من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، الأولى لتسجيل أكبر عَلَم تم تشكيله بواسطة طائرات (الدرون)، والثانية لأكبر شعار تم تشكيله بطائرات (الدرون)، خلال أمسية كأس دبي العالمي 2023.

جاء ذلك، على هامش النسخة الرابعة من ملتقى دبي للفروسية، التي شهدت مشاركة واسعة من روّاد صناعة الفروسية في منطقة الخليج العربي والعالم، وأقيمت في «ميدان»، أمس، ونظمه نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل.

وقال اللواء العظب إن «المنتدى أتاح على مر السنين فرصاً كثيرة للخبراء من المورّدين ومقدمي الخدمات والمبتكرين للالتقاء مع صُنّاع القرار وأصحاب الخيول والإسطبلات، ما يساعد في إكمال أعمالهم بطريقة أفضل».

وشهد الملتقى ضمن فعالياته ندوة عن الخدمات التي تقدمها جمعية الإمارات للخيول العربية، قدمتها لؤلؤة المنصوري، واستضاف الملتقى في الندوة الثانية الفارس برناردو بينيرو، في سرد لسيرته الذاتية في مجال الفروسية، واختتمت الندوات بموضوع «رفاهية الحيوان-الخيل»، قدمها الدكتور سعيد الجابري، من بلدية دبي.