أحمد بن محمد: إنجازات أبطالنا في «الآسياد» تدعو للفخر بأبناء الوطن

ثمّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إنجازات رياضيينا المشاركين في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت أمس في مدينة هانغتشو الصينية، بعد تتويجهم بـ20 ميدالية ملونة (5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات) في أفضل مشاركة قارية في تاريخ الإمارات على صعيد دورات الألعاب المجمّعة.

وقال سموه إن الصورة الحضارية المشرفة والبصمة التي تركها الرياضيون جاءت نتاج جهود مضاعفة لكوادر وطنية، أسفرت عن مجموعة من الإنجازات لتؤكد أن أبناء الإمارات لا يثنيهم عن تحقيق النجاح والتميز شيء مهما كان حجم التحديات.

وقال سموه: «نهدي إنجاز وفد الإمارات إلى قيادتنا الرشيدة، ونهنئ أنفسنا وشعب الإمارات بهذا النجاح الكبير الذي تخطت أبعاده المنافسات والمسابقات الرياضية، بعدما رسخ جميع الرياضيين الفكرة وأوصلوا الرسالة بأن تمثيل الوطن غاية سامية تستحق أن يبذل من أجلها الغالي والنفيس».

وأشاد سموه بالمشهد المميز الذي استهل به الوفد مشاركته بحمل علم الإمارات وعلم جمهورية الصين الشعبية الصديقة في مراسم حفل الافتتاح، الأمر الذي ترك انطباعات إيجابية لدى الدولة المستضيفة، بما يؤكد رسالة اللجنة الأولمبية الوطنية في نشر مفاهيم الصداقة والإخاء.

وأشار سموه إلى أن جملة الإنجازات التي تم تحقيقها في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو تدعو للفخر بأبناء الوطن ونجاحهم في رفع علم بلادهم على منصات التتويج، مع تسجيل العديد من الأرقام القياسية والنتائج المتقدمة، وتعزيز موقع الإمارات في جدول الترتيب العام للميداليات، وختام المشاركة بالصورة المنشودة. وتابع سموه: «نفخر بدور الاتحادات الرياضية شريكاً وطنياً ومكوناً أساسياً لمكونات الحركة الأولمبية الوطنية.. كل التقدير والاعتزاز لجميع الرياضيين الذي نالوا شرف إعلاء راية الوطن في هذا المحفل القاري المهم، والشكر موصول لبقية الرياضيين الذين سعوا جاهدين لتقديم أفضل ما لديهم، ومازالت الفرصة قائمة أمامهم لتعزيز نتائجهم في قادم المناسبات والأحداث الرياضية».

جاء ذلك في كلمة وجهها سموه للوفد المشارك بالنسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت أمس بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة، وشاركت فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية من خلال 140 رياضياً، بواقع 102 لاعب و38 لاعبة.

أحمد بن محمد:

• «نهدي إنجاز وفد الإمارات إلى قيادتنا الرشيدة».

• «الإنجازات تؤكد أن أبناء الإمارات لا يثنيهم عن تحقيق النجاح والتميز شيء مهما كان حجم التحديات».

مقتطفات من هانغتشو

■ حملت لاعبة المنتخب للدراجات الهوائية صفية الصايغ علم الإمارات في حفل ختام الدورة الذي أقيم على ملعب «بيج لوتس»، وشهد عودة حاملي الشعلة الرقمية مرة أخرى بعد ظهورهم الأول في حفل الافتتاح.

■ في حفل الختام تم تحويل ملعب الحفل إلى حديقة خضراء كبرى اعتماداً على بعض الأساليب التكنولوجية المبتكرة، قبل أن يتم إبراز عبارة «متى سنلتقي مرة أخرى»، حيث تقام النسخة المقبلة بمدينتي إيتشي وناغويا باليابان عام 2026.

■ نجحت خمس رياضات من أصل 20 في إهداء الإمارات 20 ميدالية ملونة هي: الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه.

■ حصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو على 10 ميداليات ملونة، منها الذهبية الثانية على التوالي للاعب فيصل الكتبي الذي حافظ على إنجازه الذهبي في آسياد جاكرتا، إضافة إلى إنجاز أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني حين حقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات في دورات الألعاب الآسيوية في مسابقة «المضمار».

■ نجح منتخبنا الوطني للجودو في حصد الذهبية العربية الأولى في آسياد هانغتشو عندما فاز عمر ماجومدوماروف لاعب منتخبنا الوطني للجودو بالذهبية الإماراتية والعربية الأولى بالدورة بمسابقة وزن فوق 100 كغم.

■ شهدت منافسات منتخبنا الوطني للشطرنج للسيدات رقماً تاريخياً على المستوى القاري حين دخلت وافية المعمري لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية تاريخ دورة الألعاب الآسيوية عقب نجاحها في تقديم أداء استثنائي وتحقيق تعادل تاريخي مع الإندونيسية الأستاذة الدولية الكبيرة إيرينا سوكندر بطلة آسيا، إذ وصل عدد النقلات إلى 171 نقلة بين اللاعبتين، واستغرقت خمس ساعات و32 دقيقة و23 ثانية من اللعب المتواصل، لتدخل المباراة وطرفاها تاريخ الآسياد بوصفها المباراة الأطول زمناً على مدار نسخ الدورة على مستوى كل الألعاب وليس الشطرنج فحسب، والتي فاقت ألعاباً أخرى تشتهر بطول مدتها.

حوراء العجمي: ما حققته واجب وطني

حصدت لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه حوراء العجمي، الميدالية البرونزية في مسابقة الكوميتيه لوزن 50 كغم، عقب فوزها على نظيرتها الأوزبكية سماتيلايفا شاخريزود صاحبة المستوى المتميز والأداء القوي، التي خاضت جميع المباريات التمهيدية دون خسارة، لتفوز عليها لاعبتنا وتظفر بالميدالية البرونزية. وقالت العجمي: «أهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى عائلتي ونادي الشارقة لرياضة المرأة، واتحاد الإمارات للكاراتيه، وأخص بالذكر رئيسه اللواء م/ ناصر عبدالرزاق الرزوقي، الذي لولاه ما وصلت إلى هذا المكان».

وأوضحت حوراء العجمي أن «ما حققته يعد واجباً وطنياً نظير ما تجده الرياضة من دعم لامحدود من قيادتنا الرشيدة».

عودة أبطال الجوجيتسو

عادت بعثة منتخب الجوجيتسو، أمس، بعد حصولها على 10 ميداليات ملونة بواقع أربع ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات. وحقق كل من: خالد الشحي وفيصل الكتبي وشما الكلباني وأسماء الحوسني الميدالية الذهبية، فيما تمكّن كل من: محمد السويدي وخالد البلوشي وبلقيس الهاشمي من تحقيق الميدالية الفضية، بينما نجح مهدي العولقي وسعيد الكبيسي وشمسة العامري في تحقيق الميدالية البرونزية.

ترتيب العرب في ختام «الآسياد»

1- البحرين (12 ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات) - التاسعة آسيوياً.

2- قطر (5 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات) - الـ15 آسيوياً.

3- الإمارات (5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات) - الـ16 آسيوياً.

4- السعودية (4 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات) - الـ19 آسيوياً.

5- الكويت (3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات) - الـ23 آسيوياً.

6-الأردن (5 فضيات و4 برونزيات) - الـ28 آسيوياً.

7- عُمان (فضية واحدة وأخرى برونزية) - الـ32 آسيوياً.

8- العراق (3 برونزيات) - الـ35 آسيوياً.

9- لبنان وفلسطين وسورية (برونزية واحدة) - الـ38 آسيوياً.