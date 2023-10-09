فوز كبير للشارقة على دبا الحصن في كأس الإمارات لكرة اليد

حقق حامل اللقب فريق الشارقة انتصاراً كبيراً على ضيفه دبا الحصن بفارق ثمانية أهداف وبنتيجة (30-22) أول من أمس، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية في الدور التمهيدي من كأس الإمارات لكرة اليد. وشهدت المجموعة أيضاً فوز مليحة على العين بواقع (24-22). واستطاع الشارقة فرض إيقاعه على مجريات لقاء دبا الحصن، بعد شوط أول أنهاه بنتيجة (14-8)، قبل أن يواصل توسيع الفارق في الشوط الثاني، وينتصر بنتيجة (30-22).