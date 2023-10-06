فوز رحيمي وحمزة وشرودر بجوائز «المحترفين»

أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل لشهر سبتمبر، في دوري أدنوك للمحترفين.

وفاز لاعب العين سفيان رحيمي بجائزة أفضل لاعب، متفوقاً على أليخاندرو بوزويلو ونيسكينز كيبانو (الجزيرة)، وكارتابيا (شباب الأهلي). وفاز حارس مرمى شباب الأهلي حسن حمزة بجائزة أفضل حارس، متفوقاً على كل من فهد محمد (بني ياس) وسهيل عبدالله (الإمارات). وتفوق مدرب العين ألفريد شرودر على فرانك دي بور (الجزيرة)، وماركو نيكوليتش (شباب الأهلي)، وفاز بجائزة أفضل مدرب.