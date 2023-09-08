عادل آل علي: أبطال عالميون في بناء الأجسام غيّروا وجهتهم من أوروبا إلى دبي

كشف رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «دبي برو» لبناء الأجسام، المؤهلة لبطولة «مستر أولمبيا» العالمية، عادل آل علي، أن «أعداداً كبيرة من الأبطال المحترفين العالميين غيّروا وجهتهم من بطولات أوروبا إلى دبي، بعد النجاح الكبير والسمعة الطيبة في النسخة الأولى»، مشدداً على أن جذب أبطال العالم إلى دبي بمثابة قفزة كبيرة للحدث.

وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة وضع اللمسات الأخيرة على النسخة الثانية التي ينظمها نادي أكسجين بدعم مع مجلس دبي الرياضي يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة عادل آل علي في تصريحات صحافية: «النسخة الجديدة ستشهد رعاية من شركات عالمية من أميركا والصين وألمانيا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية، وهي شركات مختصة في الأجهزة الرياضية والمكملات الغذائية».

وتابع: «البطولة ستتضمن ست فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك للرجال الهواة، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال الهواة، وفئة كمال الأجسام للهواة، وفئة الفيزيك للرجال المحترفين، وفئة كلاسيك فيزيك للرجال المحترفين، وفئة كمال الأجسام للمحترفين، وسيتأهل أول ثلاثة لاعبين هواة في كل فئة إلى مستوى المحترفين، في حين يتأهل أول المحترفين في كل فئة إلى مستر أولمبيا».

وأوضح آل علي أن «النسخة الثانية ستشهد بطولة للخليجيين وتشارك فيها جميع دول الخليج بالإضافة إلى العراق واليمن، ويتأهل من خلالها ثلاثة أبطال للمنافسة في فئة المحترفين، كما أن البطولة مؤهلة لبطولة مستر أولمبياد التي ستقام بأميركا في الخامس من نوفمبر المقبل».

مُشدداً على أن «نجاح النسخة الأولى كان حافزاً للجنة المنظمة لمواصلة تنظيم هذا الحدث، والبحث عن الجديد الذي تقدمه، خاصة أن هذه البطولة هي الأولى من نوعها في المنطقة، كما أن الحضور الجماهيري فاق كل التوقعات في النسخة الأولى، إذ يُعد مركز دبي التجاري العالمي هو المكان الأنسب لاستضافة الحدث، ونتوقع إقبالاً أكبر في هذه النسخة، بعدما باتت البطولة لها صدى كبير في المنطقة».

واختتم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من الشخصيات الرياضية والمسؤولين والجماهير، كون هذه الرياضة لها شعبية كبيرة في الإمارات، والكثير من الجماهير من مختلف الجنسيات تحرص على متابعتها، ونتوقع أن تحدث البطولة نقلة نوعية في اللعبة خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا مستمرون في تنظيمها سنوياً».

• استحداث مسابقة للخليجيين.. و3 أبطال ينافسون في فئة المحترفين.