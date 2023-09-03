لجنة

طالب مراقبون إسناد رئاسة لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية إلى شخصية إدارية مرموقة، في أعقاب التراجع الكبير الذي شهده عمل اللجنة في الفترة الماضية، وتسبب في تعرض الاتحاد المعني لانتقادات حادة.

مدرب

تواصلت إدارة أحد أندية المحترفين مع مدرب الفريق السابق في الموسم الماضي، لاستطلاع رأيه بشأن عودته إلى قيادة الفريق، بعدما توترت العلاقة مع المدرب الجديد بسبب عدم رغبته في تغيير قناعاته حول تشكيلة الفريق.

قرار

اتخذ لاعب دولي سابق، يلعب في دوري أدنوك للمحترفين، قراراً بعدم الرد على أي اتصال من وسائل الإعلام، قبل أن يحقق مع فريقه نتيجة إيجابية تسعده وجمهور الفريق.